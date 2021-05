Isola dei Famosi, lite tra Zorzi e Gilles: “Che hai fatto nella vita” (Video) (Di martedì 4 maggio 2021) Una puntata che è iniziata subito con il botto quella dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri in prima serata su Canale 5. Nemmeno il tempo di partire con la diretta della quattordicesima puntata che Tommaso Zorzi e Gilles Rocca hanno litigato in modo molto accesso e senza esclusione di colpi. Un periodo che sembra essere infuocato quello dell’ultimo vincitore del GF Vip 5, dal momento che anche nella scorsa puntata ha sbottato contro una parte dei naufraghi del reality show. A far perdere le staffe all’opinionista e anche al concorrente in questione sono state una serie di frecciatine che si sono rivolti l’uno verso l’altro. Leggiamo insieme cosa è successo. Tommaso Zorzi e Gilles litigano all’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 maggio 2021) Una puntata che è iniziata subito con il botto quella dell’deiandata in onda ieri in prima serata su Canale 5. Nemmeno il tempo di partire con la diretta della quattordicesima puntata che TommasoRocca hanno litigato in modo molto accesso e senza esclusione di colpi. Un periodo che sembra essere infuocato quello dell’ultimo vincitore del GF Vip 5, dal momento che anchescorsa puntata ha sbottato contro una parte dei naufraghi del reality show. A far perdere le staffe all’opinionista e anche al concorrente in questione sono state una serie di frecciatine che si sono rivolti l’uno verso l’altro. Leggiamo insieme cosa è successo. Tommasolitigano all’deiIlary Blasi ha ...

