Isola dei Famosi | inaspettata richiesta di Ilary Blasi | scatta il bacio in diretta

(Di martedì 4 maggio 2021)ha stampato un bela Jeda: i due erano separati dal plexiglass, guardate cosa è successo in! Ieri, lunedì 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata de l’dei. Sorprese e colpi di scena, come sempre, non sono mancati! Gilles Rocca ha abbandonato definitivamente il gioco: è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

La Sicilia 'rompe' le regole del piano nazionalevaccini e da domani apre alle prenotazioni per gli over 50 e da venerdì dà il via alla vaccinazione di massa nelle isole minori, prima Lampedusa e Linosa poi le altre. 'Proprio stamattina sta ......tratta del primo arrivo dopo la raffica di sbarchi dello scorso weekend che ha portato sull'... La stessa struttura a cui sono destinati circa 70190 minori nn accompagnati a bordo della Sea ...Non c'è pace per la nostra Valeria Marini a "Superviventes", edizione spagnola de "L'isola dei Famosi". Ogni giorno litiga con qualcuno e la convivenza con gli altri naufraghi diventa sempre più ...In Sicilia sono 250 mila le dosi di AstraZeneca chiusi nei frigoriferi e al momento inutilizzate. A fornire il dato aggiornato è il dirigente generale del Dasoe, Mario La Rocca, in conferenza stampa ...