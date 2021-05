Isola dei Famosi | Giulia Salemi contro la produzione | “Si vedeva palesemente” FOTO

(Di martedì 4 maggio 2021) La prova ricompensa che predei messaggi dai propri cari Giovedì sera, su Canale 5 è andato in onda il 13esimo appuntamento de L’dei2021. Una puntata davvero ricca di tensione e di colpi di scena, dove è accaduto di tutto e di più. davvero di tutto. Durante la serata non potevano mancare L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

A Maiorca le autorità locali sperano si possa creare un corridoio sicuro. L'vive di turismo. Una stagione senza vacanzieri, per il secondo anno consecutivo, sarebbe un ......soprattutto ai lunghi momenti di solitaria meditazione dell'ex imperatore sugli scogli dell'...che in quei silenzi la meditazione sulla vanità del mondo - particolarmente efficace in unosuoi ...Nelle nasse calate in acqua con le uve del Nesos, si aggrappano vecchi scheletri ... Il giallo storico di Roberto Bianchin e Luca Colferai ? Leggi l'articolo ...L’Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia furiosa con Isolde Kostner: “Ha iniziato a parlare grazie a me” La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi è stata ...