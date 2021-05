Isola dei Famosi, fallisce miseramente il piano di Gilles Rocca: il motivo (Di martedì 4 maggio 2021) fallisce miseramente, con l’eliminazione dell’attore romano, il piano orchestrato da Gilles Rocca e dal gruppo dei Primitivi. I dettagli “Partirono per suonare e tornarono suonati” si può riassumere con questo vecchio adagio popolare il progetto orchestrato da Gilles Rocca e dal gruppo dei Primitivi per mettere a confronto due dei candidati principali alla vittoria finale, appunto l’attore romano e Roberto Ciufoli. E’ iniziato tutto nell’ultima puntata quella di giovedì 29 aprile quando con un accordo collettivo Rocca è stato mandato in nomination. Il motivo ufficiale la volontà dell’attore di tornare dalla fidanzata in Italia, il motivo reale aprire uno scontro diretto al televoto con Ciufoli. Ma è ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021), con l’eliminazione dell’attore romano, ilorchestrato dae dal gruppo dei Primitivi. I dettagli “Partirono per suonare e tornarono suonati” si può riassumere con questo vecchio adagio popolare il progetto orchestrato dae dal gruppo dei Primitivi per mettere a confronto due dei candidati principali alla vittoria finale, appunto l’attore romano e Roberto Ciufoli. E’ iniziato tutto nell’ultima puntata quella di giovedì 29 aprile quando con un accordo collettivoè stato mandato in nomination. Ilufficiale la volontà dell’attore di tornare dalla fidanzata in Italia, ilreale aprire uno scontro diretto al televoto con Ciufoli. Ma è ...

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotta da #IlaryBlasi. Tre i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - framarin : Questo di @giacomourtis è il 3° post di maggior successo della puntata dell'#Isola del 3 maggio, con 2.600 interazi… - framarin : Questo di @GiuliaSalemi93 è il post di maggior successo della puntata dell'#Isola del 3 maggio, con 5.000 interazio… -