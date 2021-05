Isola dei famosi, Andrea Cerioli nei guai: in arrivo la squalifica? (Di martedì 4 maggio 2021) Andrea Cerioli è uno dei naufraghi che sta acquistando sempre più consenso grazie alla sua determinazione e verve da leader che ha mostrato nel giro di poche settimane; dopo un inizio zoppicante, Andrea si è conquistato l’approvazione del pubblico e degli opinionisti ma un uso di un linguaggio poco consono alla tv italiana potrebbe metterlo sull’areo di ritorno verso l’Italia. Che ha combinato l’ex tronista? Scopriamolo insieme! Andrea Cerioli ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 4 maggio 2021)è uno dei naufraghi che sta acquistando sempre più consenso grazie alla sua determinazione e verve da leader che ha mostrato nel giro di poche settimane; dopo un inizio zoppicante,si è conquistato l’approvazione del pubblico e degli opinionisti ma un uso di un linguaggio poco consono alla tv italiana potrebbe metterlo sull’areo di ritorno verso l’Italia. Che ha combinato l’ex tronista? Scopriamolo insieme!ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - ComuneMI : Baggio, Isola e Chiaravalle sono i primi protagonisti del viaggio alla scoperta dei quartieri. Si chiama Neighborho… - TArtist97 : Fariba è stata l'unica, a differenza dei pizzettari in studio, a capire la vera natura di Gilles. Uno buono, ma a c… - Paolaromagnoli4 : RT @BITCHYFit: Comunque non per cattiveria ma se Gilles Rocca ora è nel cast dell’Isola dei Famosi non è certo per i film a cui ha partecip… -