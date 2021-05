Isola dei Famosi 2021, Jedà ha accettato l’invito di Ilary Blasi (Di martedì 4 maggio 2021) E’ ormai il momento più atteso dell’Isola dei Famosi quello del siparietto tra Ilary Blasi e Jedà. Fin dalla prima puntata, la conduttrice ha scherzato col giovane fidanzato di Vera Gemma e, tra una battuta e l’altra, ha persino spinto gli autori a non mandarlo a casa nonostante la fidanzata sia stata eliminata. Nel corso dell’ultima puntata, Ilary ha alzato l’asticella del rapporto con il 22enne. Gli ha chiesto un bacio e lo ha invitato a bere un aperitivo. Isola dei Famosi 2021: il bacio e l’invito di Ilary Tra Ilary Blasi e Jedà c’è grande complicità a tal punto di divertire il pubblico in ogni diretta. Nel corso dell’ultima puntata ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 maggio 2021) E’ ormai il momento più atteso dell’deiquello del siparietto tra. Fin dalla prima puntata, la conduttrice ha scherzato col giovane fidanzato di Vera Gemma e, tra una battuta e l’altra, ha persino spinto gli autori a non mandarlo a casa nonostante la fidanzata sia stata eliminata. Nel corso dell’ultima puntata,ha alzato l’asticella del rapporto con il 22enne. Gli ha chiesto un bacio e lo ha invitato a bere un aperitivo.dei: il bacio ediTrac’è grande complicità a tal punto di divertire il pubblico in ogni diretta. Nel corso dell’ultima puntata ...

