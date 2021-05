Isola dei Famosi 2021, famoso personaggio si candida (Di martedì 4 maggio 2021) Il cast de L’Isola dei Famosi con l’ingresso di Ignazio Moser è ufficialmente chiuso, ma dato che il reality show è stato acquistato da Mediaset per altre due edizioni, Ilary Blasi può già segnarsi sul taccuino il nome di Milton Morales. L’ex ballerino, che nei primi anni del 2000 è stato un volto di punta della scuderia Costanzo – De Filippi, si è infatti auto-candidato per naufragare in Honduras. Le parole di Milton Morales “Come mai mi sono allontanato dalla tv? Purtroppo non fu una mia scelta – ha dichiarato Milton Morales a Novella 2000 – Dopo che avevo partecipato nel 2004 alla prima edizione del reality La Fattoria, il mio storico agente Giuseppe Santoro si ritirò e io mi trovai da solo a gestirmi. Poi sono entrato nella scuderia di Lele Mora, ma la collaborazione fu breve perché poco dopo lo arrestarono. Da lì sono stato ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 maggio 2021) Il cast de L’deicon l’ingresso di Ignazio Moser è ufficialmente chiuso, ma dato che il reality show è stato acquistato da Mediaset per altre due edizioni, Ilary Blasi può già segnarsi sul taccuino il nome di Milton Morales. L’ex ballerino, che nei primi anni del 2000 è stato un volto di punta della scuderia Costanzo – De Filippi, si è infatti auto-to per naufragare in Honduras. Le parole di Milton Morales “Come mai mi sono allontanato dalla tv? Purtroppo non fu una mia scelta – ha dichiarato Milton Morales a Novella 2000 – Dopo che avevo partecipato nel 2004 alla prima edizione del reality La Fattoria, il mio storico agente Giuseppe Santoro si ritirò e io mi trovai da solo a gestirmi. Poi sono entrato nella scuderia di Lele Mora, ma la collaborazione fu breve perché poco dopo lo arrestarono. Da lì sono stato ...

