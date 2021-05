Isola Dei Famosi, 14^ Puntata: Gilles Rocca Litiga Con Tommaso Zorzi! (Di martedì 4 maggio 2021) L’Isola dei Famosi, 14^ Puntata: Gilles Rocca al centro della Puntata tra polemiche e soap opera cilena è stato eliminato. Non sono mancate le nuove prove e tante altre discussioni per i naufraghi. Ecco le nuove nomination e tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. L’Isola dei Famosi, 14^ Puntata: Gilles Rocca sempre più scontroso con tutti, è stato eliminato! La nuova Puntata de L’Isola dei Famosi è iniziata subito parlando di Gilles Rocca che ormai sta sempre peggio e si vede. Non solo fisicamente ma anche psicologicamente, l’attore ha dimostrato il suo malessere ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 4 maggio 2021) L’dei, 14^al centro dellatra polemiche e soap opera cilena è stato eliminato. Non sono mancate le nuove prove e tante altre discussioni per i naufraghi. Ecco le nuove nomination e tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. L’dei, 14^sempre più scontroso con tutti, è stato eliminato! La nuovade L’deiè iniziata subito parlando diche ormai sta sempre peggio e si vede. Non solo fisicamente ma anche psicologicamente, l’attore ha dimostrato il suo malessere ...

