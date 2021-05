Isola 15, gli ascolti della quattordicesima puntata (Di martedì 4 maggio 2021) Sono disponibili i dati degli ascolti della quattordicesima puntata dell’Isola 15. Ieri sera, lunedì 3 maggio è andata in onda la quattordicesima puntata de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La padrona di casa, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ha guidato una serata piena di colpi di scena. L’eliminato dal game-show è stato Gilles Rocca con una percentuale di televoto del 61% su tre. Il naufrago aveva precedentemente chiesto ai suoi compagni di viaggio di finire in nomination e al pubblico da casa di eliminarlo. Durante la puntata, a tal proposito, Gilles si è reso protagonista di uno scontro piuttosto acceso con l’opinionista Tommaso Zorzi. Per quanto riguarda gli ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 4 maggio 2021) Sono disponibili i dati deglidell’15. Ieri sera, lunedì 3 maggio è andata in onda lade L’dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La padrona di casa, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ha guidato una serata piena di colpi di scena. L’eliminato dal game-show è stato Gilles Rocca con una percentuale di televoto del 61% su tre. Il naufrago aveva precedentemente chiesto ai suoi compagni di viaggio di finire in nomination e al pubblico da casa di eliminarlo. Durante la, a tal proposito, Gilles si è reso protagonista di uno scontro piuttosto acceso con l’opinionista Tommaso Zorzi. Per quanto riguarda gli ...

