Iscritti all'Aire, il decreto fantasma (Di martedì 4 maggio 2021) L'intendenza non segue. Per i cittadini italiani residenti all'estero ma temporaneamente in Italia, molti bloccati dalla semi-chiusura delle frontiere, il diritto al vaccino continua ad essere negato. L'ostacolo è che non hanno la tessera sanitaria. Il 24 aprile, con mesi di ritardo, il generale Figliuolo ha emesso un'ordinanza – la 7/21 – che apre il diritto al vaccino per gli Iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Sono più di 5 milioni di persone, più di 3 milioni in Europa, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

