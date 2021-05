Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 4/05/21 (Di martedì 4 maggio 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dell’Isola 15 che non sta brillando per ascolti, e di Amici 20 che si avvicina alle battute finali. Qualche commento, infine, sui tronisti del Trono classico, ad un passo dalle scelte. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di martedì 4 maggio 2021) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dell’Isola 15 che non sta brillando per ascolti, e di Amici 20 che si avvicinabattute finali. Qualche commento, infine, sui tronisti del Trono classico, ad un passo dscelte. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L’articolo proviene da Isa e. L'articolo Fatti di Gossip.

radiostonata : RT @IsaeChia: Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 4/05/21 #Isola #Amici20 #UominieDonne… - IsaeChia : Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 4/05/21 #Isola #Amici20… - zazoomblog : ‘Isa e Chia Cafè’ l’angolo delle chiacchiere in libertà (4-05-21) - #Cafè’ #l’angolo #delle #chiacchiere - infoitcultura : Isola 15, il riassunto della quattordicesima puntata | Isa e Chia - infoitcultura : Amici 20, Anna Pettinelli discute col suo allievo Aka7Even | Isa e Chia -