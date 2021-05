Ipersessualità e ludopatia, Pfizer Italia condannata per gli effetti collaterali di un farmaco (Di martedì 4 maggio 2021) Pfizer Italia è stata condannata al pagamento di mezzo milione di euro, tra danni morali ed economici, per gli effetti collaterali di un farmaco per la cura del Parkinson, il Cabaser, che ha causato ludopatia e Ipersessualità in un 60enne residente nel centro Italia. A rendere nota la decisione della Corte d’Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, è lo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino, che ha assistito il 60enne. Nel corso della causa i periti hanno confermato gli effetti collaterali del farmaco, che l’uomo ha assunto dal 2001 al 2006 e che Pfizer indica nel bugiardino soltanto dal 2007. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021)è stataal pagamento di mezzo milione di euro, tra danni morali ed economici, per glidi unper la cura del Parkinson, il Cabaser, che ha causatoin un 60enne residente nel centro. A rendere nota la decisione della Corte d’Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, è lo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino, che ha assistito il 60enne. Nel corso della causa i periti hanno confermato glidel, che l’uomo ha assunto dal 2001 al 2006 e cheindica nel bugiardino soltanto dal 2007.

