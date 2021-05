“Io faccio il cu***. Tu?”. Delirio all’Isola, Gilles Rocca perde le staffe. Tommaso Zorzi umiliato in diretta tv (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca si è fatto fuoco e fiamme. Ma non è la prima volta che il vincitore in carica del GF Vip 5 abbia qualcosa da dire con il bel Gilles. Rocca ha parlato moltissime volte della sua splendida fidanzata Miriam Galanti, a quanto pare la ragione della sua vita. all’Isola dei Famosi si son susseguite tante discussioni: in particolare, Gilles si è ritrovato protagonista di un acceso battibecco con Tommaso Zorzi. Il naufrago, che dapprima voleva andar via, poi ha ricevuto una sorpresa su Playa Palapa, in cui ha avuto modo di sentire la voce della sua Miriam, che ha tentato di invogliarlo a continuare la sua esperienza con il sorriso. (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi trasi è fatto fuoco e fiamme. Ma non è la prima volta che il vincitore in carica del GF Vip 5 abbia qualcosa da dire con il belha parlato moltissime volte della sua splendida fidanzata Miriam Galanti, a quanto pare la ragione della sua vita.dei Famosi si son susseguite tante discussioni: in particolare,si è ritrovato protagonista di un acceso battibecco con. Il naufrago, che dapprima voleva andar via, poi ha ricevuto una sorpresa su Playa Palapa, in cui ha avuto modo di sentire la voce della sua Miriam, che ha tentato di invogliarlo a continuare la sua esperienza con il sorriso. (Continua dopo le ...

