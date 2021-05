Inutili le manovre di soccorso dei genitori prima e dei sanitari dell' ospedale cittadino “Grassi”

(Di martedì 4 maggio 2021) Bimba di due mesi morta per un rigurgito di latte: tragedia ad Ostia. La madre si è accorta del problema ed ha immediatamente allertato il marito Bimba di due mesi morta per un rigurgito di latte: tragedia ad Ostia su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Inutili manovre

ilmattino.it

I SOCCORSI - Leper la rianimazione si sono rivelate: la piccola paziente già non dava segni di vita. Presentava rigidità muscolare e non respirava. I genitori, entrambi di origine ...Di Mare può salutare definitivamente la terza rete, leper proseguire saranno ora. L'attacco sui social della fidanzata del direttore, Giulia Berdini , è l'ennesimo punto a sfavore, l'...Giallo all’ospedale Grassi di Ostia. Gioia Rosa, una neonata di appena due mesi, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dove in pochi minuti è morta a causa di ...Il traffico ha subito un’interruzione Nello scontro tra un’auto ed una moto ha perso la vita un trentenne che era alla guida dello moto. Immediati i soccorsi del 118, ma per il centauro purtroppo non ...