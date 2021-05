Intervista allo stilista Roberto Guarducci, eccellenza della moda italiana nel mondo (Di martedì 4 maggio 2021) Una vita per la moda, quella del fashion designer Roberto Guarducci, che oggi abbiamo l’onore di Intervistare per IEX- Italian’s Excellence. Classe 1959, livornese di nascita trapiantato a Bari, comincia la sua carriera alla fine degli anni ’70 disegnando pellicce. Apprende dai migliori all’interno della Maison Basile a Milano dove si gettano le basi per il suo futuro da eccellenza italiana nel campo della moda. Nel 1982 incontra le sorelle Fendi e ne nasce una collaborazione che lo legherà alla celebre maison italiana fino al 2003. All’interno dell’atelier romano lo stilista Guarducci collabora con il Kaiser della moda Karl Lagerfeld e con il ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Una vita per la, quella del fashion designer, che oggi abbiamo l’onore dire per IEX- Italian’s Excellence. Classe 1959, livornese di nascita trapiantato a Bari, comincia la sua carriera alla fine degli anni ’70 disegnando pellicce. Apprende dai migliori all’internoMaison Basile a Milano dove si gettano le basi per il suo futuro danel campo. Nel 1982 incontra le sorelle Fendi e ne nasce una collaborazione che lo legherà alla celebre maisonfino al 2003. All’interno dell’atelier romano locollabora con il KaiserKarl Lagerfeld e con il ...

