Internazionali d’Italia 2021 Roma | definiti gli accoppiamenti finali nelle pre-qualificazioni maschili e femminili In palio il Foro Italico

(Di martedì 4 maggio 2021) Sono stati disputati oggi ulteriori match dei tornei di selezione, alias pre-(anche se formalmente non tali) per il tabellone cadetto degli. In particolare, a Tirrenia hanno giocato gli uomini e a Formia le donne, per un totale di otto partite. Tra gli uomini, l’unica testa di serie che cade è la quarta, quella di Francesco Forti, battuto da Flavio Cobolli per 6-4 5-7 6-2. Sfiderà Andrea Pellegrino, protagonista di un’interessante lotta con Matteo Gigante finita 6-1 3-6 7-5 a favore del numero 1 del seeding. L’altro confronto sarà tra Raul Brancaccio, terzo miglior giocatore del tabellone per classifica, che ha sconfitto Luca Nardi per 6-4 3-6 6-1, e Gian Marco Moroni, numero 2 del seeding e unico a faticare poco, con un 6-2 6-3 su Francesco Passaro. Gli incontri di domani vedranno in campo alle ...