Internazionali d'Italia 2021, ok al pubblico a Roma: ecco in quanti e da quando (Di martedì 4 maggio 2021) Internazionali d'Italia 2021 , via libera al pubblico alle sfide di tennis a Roma . Il torneo partirà l'8 maggio e finirà il 16 e sarà consentita la presenza di spettatori a partire dagli ottavi di ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021)d', via libera alalle sfide di tennis a. Il torneo partirà l'8 maggio e finirà il 16 e sarà consentita la presenza di spettatori a partire dagli ottavi di ...

sbonaccini : Il Presidente Mattarella ieri ha voluto incontrare @LauraPausini che ha rappresentato l’Italia agli ultimi Oscar ad… - Genovef85756150 : RT @Stella74215867: Dobbiamo prendere atto che da oltre un anno è saltato lo Stato di Diritto, completamente. Da un anno vengono violate no… - peterkama : Il Foro Italico potrà accogliere il pubblico per i prossimi Internazionali d’Italia. La Federtennis ha infatti rice… - _Dengis : @aledibbbb @PotereaiSith @frango0o @sportface2016 Abbiamo 36 scudetti, 10 trofei internazionali, svariate coppe ita… - leggoit : Internazionali d'Italia 2021, ok al pubblico a Roma: ecco in quanti e da quando -