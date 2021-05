Inter | Marotta | “Gratificante decidere il destino della Juventus | Paratici mi ha deluso umanamente”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) Il dirigente dell’Beppeha rilasciato un’vista a “Tuttosport“, parlando del suo presente in nerazzurro ma anche del suo passato in bianconero: “Lo scudetto vinto non è una rivincita con i bianconeri. Quell’esperienza mi ha dato tanto e sono rimasto in buoni rapporti con tutti ad eccezione di una persona, ovvero Fabio. Ci tengo a precisare che si è trattato per motivi umani e non professionali. Non mi aspettavo certe decisioni ma le ho accettate come ho sempre fatto – ha spiegato– Il bello dello sport? Presentarsi a Torino da campioni d’Italie eilil 15 maggio“. Infine, l’ad dell’si è espresso in merito al suo futuro: “Mi sento di escludere un ...