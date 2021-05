Inter, in arrivo 250 milioni dagli Usa. Accordo vicino col fondo Baine Oaktree (Di martedì 4 maggio 2021) Steven Zhang si sta muovendo per portare nuovi capitali all’Inter. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sarebbe vicino nel ricevere 250 milioni grazie ad un Accordo con il fondo d’investimento americano Baine Oaktree. La chiusura è prevista in settimana anche se in questi casi il condizionale è sempre d’obbligo. Sempre secondo la Gazzetta dopo l’arrivo del capitali ci sarà un nuoov vertice per programmare l’immediato futuro dell’Inter che potrà ambire a fare una campagna acquisti più intensa. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Steven Zhang si sta muovendo per portare nuovi capitali all’. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sarebbenel ricevere 250grazie ad uncon ild’investimento americano. La chiusura è prevista in settimana anche se in questi casi il condizionale è sempre d’obbligo. Sempre secondo la Gazzetta dopo l’del capitali ci sarà un nuoov vertice per programmare l’immediato futuro dell’che potrà ambire a fare una campagna acquisti più intensa. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

