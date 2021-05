Insetto come alimento, l’Unione Europea dà la prima approvazione (Di martedì 4 maggio 2021) Insetto come alimento, la Commissione fa sapere che sarà possibile introdurre nel mercato i vermi della farina gialli essiccati Vermi della farina gialli essiccati (screen YouTube)C’è stata un’attento studio scientifico dell’Elfa, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, e alla fine è arrivato il via libera. Per la prima volta anche in Europa si potrà consumare un Insetto: si tratta dei vermi della farina gialli essiccati che potranno essere introdotti nel mercato Ue. Potrà essere utilizzato come ingredienti ad esempio in prodotti proteici, biscotti o a base di pasta. In una nota la Commissione ha spiegato che questa scelta può creare un’importate alternativa proteica e può contribuire a creare un sistema alimentare più ecosostenibile. La Fao, ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021), la Commissione fa sapere che sarà possibile introdurre nel mercato i vermi della farina gialli essiccati Vermi della farina gialli essiccati (screen YouTube)C’è stata un’attento studio scientifico dell’Elfa, l’Agenziaper la Sicurezza Alimentare, e alla fine è arrivato il via libera. Per lavolta anche in Europa si potrà consumare un: si tratta dei vermi della farina gialli essiccati che potranno essere introdotti nel mercato Ue. Potrà essere utilizzatoingredienti ad esempio in prodotti proteici, biscotti o a base di pasta. In una nota la Commissione ha spiegato che questa scelta può creare un’importate alternativa proteica e può contribuire a creare un sistema alimentare più ecosostenibile. La Fao, ...

