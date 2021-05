Insetti | ok dell’Ue per le tarme della farina | diventeranno cibo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 4 maggio 2021) Bruxelles, 4 mag –a tavola? Certo che si. Il primo ad essere considerato a tutti gli effetti un alimento (da consumare intero, come spuntino, o come ingrediente in polvere) sarà la tarma. Ma l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare esaminerà anche grilli e cavallette.Lesaranno essiccate per intero a mò di spuntino o come ingrediente base per numerosi prodotti alimentari: polvere in prodotti proteici, biscotti o prodotti a base di pasta. Fonte proteica “La strategia Farm to Fork identifica glicome una fonte proteica alternativa che può supportare la transizioneverso un sistema alimentare più sostenibile. Milioni di ...