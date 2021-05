Insetti come alimenti, l’Ue dà il via libera alla vendita delle tarme della farina. Si potranno mangiare anche come snack (Di martedì 4 maggio 2021) Ora è ufficiale, tra qualche mese potremo fare merenda con un insetto. Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno autorizzato la commercializzazione a uso alimentare nel vecchio Continente delle cosiddette tarme della farina (larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio). potranno essere utilizzate sotto forma di snack, farina o ingrediente da aggiungere nelle proprie ricette. Si tratta del primo ok dell’Ue all’utilizzo di un insetto in campo alimentare e arriva in seguito alla valutazione scientifica da parte dell’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il “nuovo alimento” (secondo la definizione data dall’Unione Europea) sarà immesso in commercio in diverse forme: come insetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Ora è ufficiale, tra qualche mese potremo fare merenda con un insetto. Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno autorizzato la commercializzazione a uso alimentare nel vecchio Continentecosiddette(larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio).essere utilizzate sotto forma dio ingrediente da aggiungere nelle proprie ricette. Si tratta del primo ok delall’utilizzo di un insetto in campo alimentare e arriva in seguitovalutazione scientifica da parte dell’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il “nuovo alimento” (secondo la definizione data dall’Unione Europea) sarà immesso in commercio in diverse forme:insetto ...

