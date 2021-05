Industria | Csc | -0 | 4% produzione aprile ma atteso robusto incremento domanda interna**

fisco24_info : Industria: CsC, produzione aprile -0,4% ma ora più fiducia: Prospettive in miglioramento, campagna vaccini genera o… -

Ultime Notizie dalla rete : **Industria Csc

La Legge per Tutti

La carenza di competenze, infatti, ricorda il, come difficoltà delle imprese ad assumere è più alta nel settore "turismo, enogastronomia e ospitalità" (56,4%), poi anche per "elettronica ed ...... testimoniando in particolare il proficuo rapporto tra l'cinematografica italiana e ... Nelle prossime settimane, inoltre, riprenderà la tradizionale collaborazione con il" Cineteca ..."Marginale correzione della produzione industriale in aprile (-0,4%), dopo l'incremento rilevato a marzo (+0,4%)". (ANSA) ...Mancano diplomati tecnici in tutti i settori core del made in Italy. La quota di diplomati di tipo professionalizzante sul totale dei diplomati era il 60% negli anni cinquanta, durante il boom economi ...