Indecisione da serie tv? Netflix lancia la funzione ' Riproduci qualcosa'

(Di martedì 4 maggio 2021) Come la Sindrome di Stendhal che davanti ad un'opera d'arte provoca turbamento, così davanti all'iperofferta ditv offerte da, si può essere smarriti al punto tale da non saper ...

simotommo : Sono indecisa tra guardare una serie tv o ascoltare della musica, io e la mia indecisione su qualunque cosa non andiamo d'accordo - free_trought : Taci brutto ladro hai mandato deliberatamente ad infortunare Osimen, non meriti il rispetto pagherete la serie Di È… - AndreOcchipinti : @_sbienc Pensa che dopo mesi e mesi di indecisione, decido di iniziare la relativa serie tv, arrivo all'ultimo epis… -

Ultime Notizie dalla rete : Indecisione serie

leggo.it

' Con il pulsante Riproduci qualcosa ti ritroverai subito all'interno di unao di un film ... è frutto di un'attenta strategia che mira ad eliminare quegli umani momenti diche ...L'unica verariguarda il "mistero" su chi sia il vero doppiogiochista tra ex - Billy ...cosa anche solo nell'ultimo anno (poi mi chiedono perché invece della roba nuova riguardo ledi ...Come la Sindrome di Stendhal che davanti ad un'opera d'arte provoca turbamento, così davanti all'iperofferta di serie tv offerte da Netflix, si può essere smarriti al ...Pasquale Casale, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Cagliari, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della stagione azzurra.