Incontro Renzi-Mancini: Salvini difende il leader di Italia Viva (Di martedì 4 maggio 2021) Il servizio andato in onda ieri sera su Report ha scatenato la polemica sull’Incontro Renzi-Mancini. La trasmissione ha infatti mostrato le prove di come, il 20 dicembre 2020, il leader di Italia Viva Matteo Renzi abbia incontrato l’agente dei servizi segreti Marco Mancini, presso un autogrill di Fiano Romano. Ad alimentare la polemica, il fatto Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Il servizio andato in onda ieri sera su Report ha scatenato la polemica sull’. La trasmissione ha infatti mostrato le prove di come, il 20 dicembre 2020, ildiMatteoabbia incontrato l’agente dei servizi segreti Marco, presso un autogrill di Fiano Romano. Ad alimentare la polemica, il fatto

reportrai3 : Come faceva Matteo Renzi a sapere che la redazione di Report era in possesso del video che ritraeva l’incontro tra… - reportrai3 : Esclusiva #Report: il misterioso incontro, in piena crisi di governo, tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini. L'a… - fattoquotidiano : IN ONDA SU #REPORT Renzi attaccava il premier Conte sui servizi segreti e incontrava la spia all'autogrill, le inc… - Alberto28075665 : RT @ElioLannutti: Incontro Renzi-007, Salvini difende il leader di Iv: “Polemica inesistente, io ho visto decine di agenti segreti”. E te p… - assurdistan : @albertoinfelise Renzi ha fatto tantissimi errori ma: Incontro in Arabia, pubblico. Va a trovare Verdini, nei reg… -