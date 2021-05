FirenzePost : Incidente ad Alex Zanardi: giudice di Siena fissa udienza per archiviazione - MonEleonora : @AlexV_58 @GrandePinguino @mauro_big_pingu @CletAbraham @saveriolakadima @teoxandra @nerditudine @Noretta09… - alex_liccardo : RT @SkyTG24: Il #1maggio 1994, dopo un incidente all'autodromo di Imola, moriva uno dei piloti più amati di tutti i tempi, #AyrtonSenna. Il… - alex_mystery : Ufo In #Italia su #strada - difesapopolo : “Ancora”, la biografia in cui Claudio Arrigoni, giornalista sportivo che da anni segue il movimento paralimpico, ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Alex

... Ilaria Cornetti, l'udienza per discutere la richiesta di archiviazione per l'del 19 giugno 2020 in cui è rimasto seriamente ferito l'ex campione di Formula 1 e atleta paralimpico......E' stata fissata per il 26 maggio 2021, davanti al Tirbunale di Siena, l'udienza davanti al giudice che dovrà decidere sull'archiviazione richiesta dalla procura di Siena per l'incidente che il 19 gi ...Condividi questo articolo:Siena, 4 mag. – (Adnkronos) – Si terrà il 26 maggio davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, l'udienza per discutere la richies ...