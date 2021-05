Iliad, l’offerta con 100 Giga rinnovata anche a maggio: dettagli e costi (Di martedì 4 maggio 2021) Iliad ha deciso di prorogare una delle offerte più allettanti del momento anche per il mese di maggio: 100 Giga ad un prezzo bassissimo. Il logo della nota compagnia telefonica (via web)Il provider francese ha conquistato il mercato italiano offrendo pacchetti di consumo convenienti a prezzi. Lo scorso 16 marzo l’azienda ha comunicato il superamento dei 7 milioni di clienti: il dato risaliva alla fine del 2020. Si tratta di una percentuale che si aggira poco oltre il 9% di quota di mercato. L’obiettivo, quindi, è continuare a crescere per raggiungere e superare gli 8 milioni di abbonati. Per questo motivo, quindi, il gestore telefonico ha aperto al mondo della telefonia fissa con il lancio della propria rete in Fibra ottica. POTRENNE INTERESSARTI anche >>> Iliad, arriva la ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 maggio 2021)ha deciso di prorogare una delle offerte più allettanti del momentoper il mese di: 100ad un prezzo bassissimo. Il logo della nota compagnia telefonica (via web)Il provider francese ha conquistato il mercato italiano offrendo pacchetti di consumo convenienti a prezzi. Lo scorso 16 marzo l’azienda ha comunicato il superamento dei 7 milioni di clienti: il dato risaliva alla fine del 2020. Si tratta di una percentuale che si aggira poco oltre il 9% di quota di mercato. L’obiettivo, quindi, è continuare a crescere per raggiungere e superare gli 8 milioni di abbonati. Per questo motivo, quindi, il gestore telefonico ha aperto al mondo della telefonia fissa con il lancio della propria rete in Fibra ottica. POTRENNE INTERESSARTI>>>, arriva la ...

