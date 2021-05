Ilary Blasi bacia Jeda e lo invita per un aperitivo: “Io e te da soli senza Vera e Totti”, imbarazzo all’Isola dei Famosi 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) all’Isola dei Famosi è scattato uno dei primi baci dell’edizione 2021. Diversamente da quanto si potrebbe pensare però, i protagonisti del momento “romantico” non sono stati due concorrenti ma la conduttrice Ilary Blasi e un ospite fisso della trasmissione: Jeda. Fra scherzi e battutine è scattato il bacio fra la moglie di Totti e il giovane compagno di Vera Gemma: ecco cosa è successo. Il “momento Jeda” Come accade ormai da diverse puntate dell’Isola dei Famosi, anche nella serata di ieri il fidanzato di Vera Gemma ha avuto il suo spazio nella trasmissione: il “momento Jeda”. “Pensavate mi fossi dimenticata di lui? – ha esordito Ilary Blasi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021)deiè scattato uno dei primi baci dell’edizione. Diversamente da quanto si potrebbe pensare però, i protagonisti del momento “romantico” non sono stati due concorrenti ma la conduttricee un ospite fisso della trasmissione:. Fra scherzi e battutine è scattato il bacio fra la moglie die il giovane compagno diGemma: ecco cosa è successo. Il “momento” Come accade ormai da diverse puntate dell’Isola dei, anche nella serata di ieri il fidanzato diGemma ha avuto il suo spazio nella trasmissione: il “momento”. “Pensavate mi fossi dimenticata di lui? – ha esordito...

