Ilary Blasi alla showgirl su Moser: "Cecilia si è fuso, sono finiti i giochi" (Di martedì 4 maggio 2021) Battutine hot e risatine all'Isola dei Famosi: la conduttrice Ilary Blasi si diverte a stuzzicare Cecilia e Ignazio Anche in questa quattordicesima puntata de L'Isola dei Famosi non sono mancate le battutine hot della conduttrice Ilary Blasi a Cecilia Rodriguez, presente in studio per sostenere il suo compagno Ignazio Moser, entrato all'isola giovedì 29 aprile. Ignazio è stato accolto benissimo dagli altri naufraghi, soprattutto dalle signore perché "è un bel vedere", ma non solo: lui si è messo subito al lavoro per contribuire al benessere del gruppo dei primitivi in gioco, stanchi e affamati: dal prendere la legna a pescare sino alle prove cui si è finora sottoposto vincendole. E a proposito di prove, lo sportivo ieri si è dovuto mettere ...

