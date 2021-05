Il turismo prepara la ripartenza. Draghi: “E’ arrivato il momento di prenotare le vacanze in Italia” (Di martedì 4 maggio 2021) Il premier Draghi dopo il G20 sul turismo: “Il Green Pass Italiano sarà attivo dalla seconda metà di maggio”. ROMA – Un G20 sul turismo che ha visto la partecipazione del premier Draghi. Subito dopo la riunione con gli altri Paesi, il presidente del Consiglio ha rilasciato delle breve dichiarazioni in conferenza stampa: “Il turismo in Italia tornerà più forte di prima. In attesa di poter ripartire a pieno ritmo, il Governo darà un aiuto importante all’industria turistica. Il settore, comunque, avrà un ruolo fondamentale nel Recovery Plan “. Green Pass Il presidente del Consiglio si è soffermato anche sul famoso certificato per viaggiare: “A partire dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà pienamente attivo nell’Unione Europea. Grazie al pass i ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Il premierdopo il G20 sul: “Il Green Passno sarà attivo dalla seconda metà di maggio”. ROMA – Un G20 sulche ha visto la partecipazione del premier. Subito dopo la riunione con gli altri Paesi, il presidente del Consiglio ha rilasciato delle breve dichiarazioni in conferenza stampa: “Ilintornerà più forte di prima. In attesa di poter ripartire a pieno ritmo, il Governo darà un aiuto importante all’industria turistica. Il settore, comunque, avrà un ruolo fondamentale nel Recovery Plan “. Green Pass Il presidente del Consiglio si è soffermato anche sul famoso certificato per viaggiare: “A partire dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà pienamente attivo nell’Unione Europea. Grazie al pass i ...

news_mondo_h24 : Il turismo prepara la ripartenza. Draghi: “E’ arrivato il momento di prenotare le vacanze in Italia” - ilfaroonline : Turismo e Covid, l’Europa si prepara all’estate: sì all’ingresso ai vaccinati extra Ue - infoitinterno : L'Europa pronta a riaprire per il turismo e prepara il pass vaccinale - ilnazionaleit : L'Hotel Beau Rivage a Nizza si prepara per la sua stagione estiva - RougeAlessandro : RT @mondopadano: #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 6 maggio con una nuova edizione. La prima pagina, dedicata alla #turismo che si p… -

Ultime Notizie dalla rete : turismo prepara Sestriere: programmati gli eventi estivi da giugno a settembre Sestriere si prepara ad accogliere i turisti per la stagione estiva dopo la lunghissima chiusura invernale, con ... 16.30 area esterna ufficio turismo; 24 luglio: "160 ANNI D'ITALIA. E GLI ITALIANI?" a ...

La giovane Diarra di La Maddalena diventa cittadina italiana ... "Una… A Olbia apre l'agenzia per il lavoro Tempi Moderni:… Screening e vaccini per un turismo in sicurezza, il… Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara…

Turismo e Covid, l'Europa si prepara all'estate: sì all'ingresso ai vaccinati extra Ue Il Faro Online Turismo nella Metro Firenze. Le attese per i prossimi mesi - Video Un viaggio in cinque comuni della Città Metro per capire aspettative e programmi. Dal capoluogo a Fiesole, Fucecchio, Montaione e Montespertoli. Intervista al Sindaco Dario Nardella e agli altri ammin ...

Turismo: Bray, bisogna puntare sul turismo di qualità Per l'ex ministro dei Beni Culturali e del Turismo nel governo Letta e da novembre assessore alla cultura e al turismo della Regione Puglia, prioritari innovazione e formazione.

Sestriere siad accogliere i turisti per la stagione estiva dopo la lunghissima chiusura invernale, con ... 16.30 area esterna ufficio; 24 luglio: "160 ANNI D'ITALIA. E GLI ITALIANI?" a ...... "Una… A Olbia apre l'agenzia per il lavoro Tempi Moderni:… Screening e vaccini per unin sicurezza, il… Olbia capitale tra le città del mirto: siUn viaggio in cinque comuni della Città Metro per capire aspettative e programmi. Dal capoluogo a Fiesole, Fucecchio, Montaione e Montespertoli. Intervista al Sindaco Dario Nardella e agli altri ammin ...Per l'ex ministro dei Beni Culturali e del Turismo nel governo Letta e da novembre assessore alla cultura e al turismo della Regione Puglia, prioritari innovazione e formazione.