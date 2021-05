Il Tennis Club Bergamo Automha si rinnova: in vista dei 100 anni nuove strutture e maggiori attività (Di martedì 4 maggio 2021) Vicino a tagliare il traguardo dei 100 anni di storia, il Tennis Club Bergamo Automha è pronto a rinnovarsi per consolidare la propria posizione di punto di riferimento importante sul territorio. Un restyling che riguarderà le strutture ma anche la propria filosofia, senza dimenticare una storia fatta di successi e di tanti ragazzi formati. Lo sa bene Gabriele Merelli, da 25 anni consigliere del Tennis Club Bergamo Automha e fondatore della Olme Sport, società che da 15 anni organizza gli internazionali in città: un torneo prestigioso, dove sono transitati campioni affermati come Tsonga, Santoro e Seppi e altri che in questo momento sono la speranza e le punte di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) Vicino a tagliare il traguardo dei 100di storia, ilè pronto arsi per consolidare la propria posizione di punto di riferimento importante sul territorio. Un restyling che riguarderà lema anche la propria filosofia, senza dimenticare una storia fatta di successi e di tanti ragazzi formati. Lo sa bene Gabriele Merelli, da 25consigliere dele fondatore della Olme Sport, società che da 15organizza gli internazionali in città: un torneo prestigioso, dove sono transitati campioni affermati come Tsonga, Santoro e Seppi e altri che in questo momento sono la speranza e le punte di ...

