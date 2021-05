Il ruolo della diplomazia femminile in Europa: dialogo tra esperti italiani e francesi (Di martedì 4 maggio 2021) Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia, ha accolto un mese fa a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia, un dibattito con la Professoressa francese Laurence Badel intorno al suo ultimo libro, Diplomaties européennes (ed. Presses de Sciences Po 2021). Il ruolo della diplomazia al femminile in Europa sarà al centro di un dialogo tra diplomatici italiani e francesi: l’Ambasciatrice Celine Jurgensen, Rappresentante permanente della Francia presso le Nazioni Unite a Roma e l’Ambasciatore Renato Varriale, Direttore Generale per le risorse e l’innovazione della Farnesina. Quale peso ha la presenza delle donne nelle diplomazie europee e quanto è importante il loro impegno nelle grandi sfide di politica ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia, ha accolto un mese fa a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia, un dibattito con la Professoressa francese Laurence Badel intorno al suo ultimo libro, Diplomaties européennes (ed. Presses de Sciences Po 2021). Ilalinsarà al centro di untra diplomatici: l’Ambasciatrice Celine Jurgensen, Rappresentante permanenteFrancia presso le Nazioni Unite a Roma e l’Ambasciatore Renato Varriale, Direttore Generale per le risorse e l’innovazioneFarnesina. Quale peso ha la presenza delle donne nelle diplomazie europee e quanto è importante il loro impegno nelle grandi sfide di politica ...

