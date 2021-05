Il Rosario ogni giorno: 4 maggio in diretta dalla Basilica dell’Annunciazione di Nazareth in Israele (Di martedì 4 maggio 2021) Quarto giorno col Santo Rosario in collegamento ogni volta da un diverso Santuario mariano, per l’iniziativa di preghiera di maggio voluta Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la fine della pandemia, al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 4 maggio 2021) Quartocol Santoin collegamentovolta da un diverso Santuario mariano, per l’iniziativa di preghiera divoluta Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la fine della pandemia, al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

