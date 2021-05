Il ritorno in Italia dello Special One Mourinho, per rendere “speciale” la Roma (Di martedì 4 maggio 2021) Nemmeno poche ore fa era stato annunciato l’addio del tecnico Fonseca a fine stagione Clamoroso è il termine che va per la maggiore. Sì non ci sono molte altre parole per descrivere la vera bomba di mercato, che non riguarda un calciatore ma un allenatore. José Mourinho dalla prossima stagione siederà sulla panchina della Roma. Nemmeno qualche ora fa la stessa società aveva spiegato che l’attuale tecnico avrebbe detto addio ai giallorossi a fine stagione. Nel primo pomeriggio è arrivata l’ufficialità dello stesso club. Leggi anche: Josè Mourinho distribuisce cibo agli anziani durante l’emergenza Coronavirus ????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 maggio 2021) Nemmeno poche ore fa era stato annunciato l’addio del tecnico Fonseca a fine stagione Clamoroso è il termine che va per la maggiore. Sì non ci sono molte altre parole per descrivere la vera bomba di mercato, che non riguarda un calciatore ma un allenatore. Josédalla prossima stagione siederà sulla panchina della. Nemmeno qualche ora fa la stessa società aveva spiegato che l’attuale tecnico avrebbe detto addio ai giallorossi a fine stagione. Nel primo pomeriggio è arrivata l’ufficialitàstesso club. Leggi anche: Josèdistribuisce cibo agli anziani durante l’emergenza Coronavirus ????????? L’#ASè lieta di annunciare che Josésarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — ...

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Italia Mourinho è il nuovo allenatore della Roma Lo Special One nei giorni scorsi aveva fatto trapelare un suo possibile ritorno in Italia, ma in un'altra squadra rispetto all'Inter. E dopo poco è arrivata la conferma. "Siamo lieti ed emozionati di ...

Lo Special ritorno... Mourinho alla Roma Jose Mourinho torna in Italia, undici anni dopo l'addio all'Inter nella notte del Triplete a Madrid. Ha accettato la proposta della Roma che lo ha annunciato con largo anticipo e a sorpresa, dopo aver dato il benservito a ...

Mourinho apre a un ritorno in Italia: "Allenerei anche una rivale dell'Inter" Goal.com Mourinho nuovo allenatore della Roma: lo Special One al posto di Fonseca. E Commisso che fa? ROMA – Lo Special One torna in Italia. Josè Mourinho è il nuovo allenatore della ... tweet della società giallorossa che annunciato la scelta del nuovo tecnico e il ritorno in Italia del tecnico ...

Mourinho alla Roma! Il suo indizio 48 ore fa: "Una rivale dell'Inter? Non ci penserei due volte" Il suo indizio 48 ore fa: "Una rivale dell'Inter? Un clamoroso ritorno in Italia per lo Special One, che pure in qualche modo lo aveva lasciato intendere con le dichiarazioni a The Times di appena due ...

