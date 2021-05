Il ritorno di Mourinho. Da «Zero tituli» a «Monaco di Tibete»: le uscite più celebri dello Special One – Il video (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo 11 anni torna in Italia José Mourinho. L’allenatore portoghese, che aveva lasciato la Serie A nel 2010 dopo aver condotto l’Inter al Triplete, guiderà la AS Roma. Ma, oltre all’impresa di quella stagione, ricordano dello i tifosi della Seri A si ricordano anche di parecchie conferenze dello Special One sopra le righe. L’allenatore, passato dalle maggiori panchine europee, è stato riconosciuto per anni come un grande comunicatore anche dai suoi detrattori. «Non sono Pirla» Nel suo primo giorno da allenatore dell’Inter, Mourinho risponde a una domanda su un possibile arrivo di Lampard, che lo Special One aveva allenato al Chelsea, a Milano. «Perché mi chiedi di un giocatore del Chelsea?», chiede Mourinho. «È un modo furbo di riproporre il tema che lei ha ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo 11 anni torna in Italia José. L’allenatore portoghese, che aveva lasciato la Serie A nel 2010 dopo aver condotto l’Inter al Triplete, guiderà la AS Roma. Ma, oltre all’impresa di quella stagione, ricordanoi tifosi della Seri A si ricordano anche di parecchie conferenzeOne sopra le righe. L’allenatore, passato dalle maggiori panchine europee, è stato riconosciuto per anni come un grande comunicatore anche dai suoi detrattori. «Non sono Pirla» Nel suo primo giorno da allenatore dell’Inter,risponde a una domanda su un possibile arrivo di Lampard, che loOne aveva allenato al Chelsea, a Milano. «Perché mi chiedi di un giocatore del Chelsea?», chiede. «È un modo furbo di riproporre il tema che lei ha ...

pietroraffa : Una cosa è certa: con il ritorno di #Mourinho in Italia, l'anno prossimo il divertimento non mancherà - Aleeegue : RT @GabrieleCats: Leggo molte persone esaltate per il ritorno di Mourinho in Italia. Secondo me non avete visto neanche mezza partita del… - Mario9100565862 : RT @saulniggez: Il ritorno delle 7 sorelle ?? Inter Conte Roma Mourinho Lazio Inzaghi Atalanta Gasperini Napoli Sarri Fiorentina Spalletti… - redalbow : Col ritorno di #Mourinho la #SerieA guadagna notevolmente in drammaturgia #SpecialOne - Termoelettrico1 : RT @franvanni: Il ritorno di #Mourinho è una una buona notizia per la Roma, per Roma, per la Serie A, per l'Italia, per il calcio, per i d… -