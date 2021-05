Il Quaderno Nero dell’Amore dal 27 maggio al cinema (Di martedì 4 maggio 2021) Un Quaderno in cui tre giovani decidono di raccontare la loro vita privata è al centro de Il Quaderno Nero dell’Amore, che, diretto dall’artista Marilù S. Manzini e tratto dal suo omonimo romanzo edito da Rizzoli, arriverà al cinema dal 27 maggio, distribuito da Europictures. Di cosa parla Il Quaderno Nero dell’Amore? Sinossi: Due giovani donne e un loro coetaneo, per gioco, si mettono ad annotare su un Quaderno i segreti indicibili delle loro vite private. Mavi, designer d’interni, collezionista di odori, conserva sottovuoto indumenti delle persone che li indossavano. Paola, aspirante starlet ha difficoltà a realizzarsi. Riccardo, accanito amatore seriale, sta conducendo alla rovina il locale alla moda che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Unin cui tre giovani decidono di raccontare la loro vita privata è al centro de Il, che, diretto dall’artista Marilù S. Manzini e tratto dal suo omonimo romanzo edito da Rizzoli, arriverà aldal 27, distribuito da Europictures. Di cosa parla Il? Sinossi: Due giovani donne e un loro coetaneo, per gioco, si mettono ad annotare su uni segreti indicibili delle loro vite private. Mavi, designer d’interni, collezionista di odori, conserva sottovuoto indumenti delle persone che li indossavano. Paola, aspirante starlet ha difficoltà a realizzarsi. Riccardo, accanito amatore seriale, sta conducendo alla rovina il locale alla moda che ...

