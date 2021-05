Il presidente dello Spezia: “Abbiamo bisogno di punti come il Napoli” (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo bisogno di punti, sia noi che il Napoli, ovviamente gli obiettivi sono diversi. Noi cerchiamo la salvezza e gli azzurri la Champions”. Lo ha detto a Radio Kiss kiss Napoli, Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, prossimo avversario del Napoli in campionato. “All’andata – ricorda il presidente Chisoli – vincemmo al Maradona, siamo stati fortunati ma anche bravi perché il Napoli giocò benissimo. Non firmerei per il pari, credo che Italiano non lo farebbe mai. Però credo che se dovesse succedere non mi dispiacerebbe affatto. Lo Spezia non ha un tecnico speculativo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“di, sia noi che il, ovviamente gli obiettivi sono diversi. Noi cerchiamo la salvezza e gli azzurri la Champions”. Lo ha detto a Radio Kiss kiss, Stefano Chisoli,, prossimo avversario delin campionato. “All’andata – ricorda ilChisoli – vincemmo al Maradona, siamo stati fortunati ma anche bravi perché ilgiocò benissimo. Non firmerei per il pari, credo che Italiano non lo farebbe mai. Però credo che se dovesse succedere non mi dispiacerebbe affatto. Lonon ha un tecnico speculativo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

