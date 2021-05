Il post gara di Empoli-Cosenza | le parole dei mister

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 4 maggio 2021) Alessio Dionisi e Roberto Occhiuzzi hanno parlato ai microfoni neldi. Il match si è concluso sul 4-0 a favore dei toscani. Le reti sono state segnate da Mancuso, La Mantia (doppietta) e infine Bajrami. Cosa ha detto Dionisi? Il tecnico, visibilmente emozionato, ha commentato soddisfatto il risultato e la promozione ottenuta in massima serie. “Non pensavamo di arrivare a questo risultato così, siamo la squadra più giovane. Il merito è di tutti non di un singolo. Quando si ottiene un risultato del genere è merito di tutti, dai magazzinieri che non si vedono mai fino a tutte le figure della società. Non avevo mai vinto nulla da allenatore e ora mi ritrovo primo in Serie B. Grande merito a questi ragazzi. Non voglio far nomi per paura di dimenticare qualcuno ma il merito è davvero di questi ...