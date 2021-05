Il pizzo chiesto dai clan alla Condorelli: "Ti facciamo saltare in aria" (Di martedì 4 maggio 2021) Quaranta persone arrestate, dieci delle quali poste ai domiciliari, e tre gruppi criminali legati a Cosa nostra di Catania disarticolati. È il bilancio dell’operazione ‘Sotto scacco’ dei carabinieri del comando provinciale di Catania. Sotto il ‘faro’ della Dda di Catania, riacceso nell’ottobre 2017, le attività, a Paternò e Belpasso, degli storici clan mafiosi Alleruzzo, Assinnata e Amantea e dei loro vertici legati alla ‘famiglia’ Santapaola-Ercolano che gestivano in esclusiva il traffico di droga e le estorsioni nella ‘zona di appartenenza’. Secondo diversi ‘pentiti’, ad esempio, gli spacciatori a Paternò non potevano ‘lavorare’ senza pagare una ‘tassa’ alla cosca Assinnata per potere esercitare la loro attività in una ‘piazza di spaccio’. Militari dell’Arma hanno anche scoperto un piano per fare arrivare ingenti carichi di cocaina ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Quaranta persone arrestate, dieci delle quali poste ai domiciliari, e tre gruppi criminali legati a Cosa nostra di Catania disarticolati. È il bilancio dell’operazione ‘Sotto scacco’ dei carabinieri del comando provinciale di Catania. Sotto il ‘faro’ della Dda di Catania, riacceso nell’ottobre 2017, le attività, a Paternò e Belpasso, degli storicimafiosi Alleruzzo, Assinnata e Amantea e dei loro vertici legati‘famiglia’ Santapaola-Ercolano che gestivano in esclusiva il traffico di droga e le estorsioni nella ‘zona di appartenenza’. Secondo diversi ‘pentiti’, ad esempio, gli spacciatori a Paternò non potevano ‘lavorare’ senza pagare una ‘tassa’cosca Assinnata per potere esercitare la loro attività in una ‘piazza di spaccio’. Militari dell’Arma hanno anche scoperto un piano per fare arrivare ingenti carichi di cocaina ...

