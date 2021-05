Il pediatra: “Vaccino anti-Covid a scuola? Sarà un successo, vi spiego perché” (Di martedì 4 maggio 2021) “La vaccinazione anti-Covid nelle scuole? Sarà un successo”. Parola di Italo Farnetani. “Questo è un sistema per ottenere la massima compliance delle famiglie” e permette di “vaccinare un gran numero di soggetti in un breve tempo possibile”. Il pediatra, docente della Libera Università Ludes di Malta, definisce “ottima” l’idea proposta dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che ha prospettato la possibilità di fare l’iniezione anti-Covid agli studenti nelle scuole come si fece negli anni ’70 contro il vaiolo. E aggiunge di avere anche firmato in passato “una ricerca che dimostra” le potenzialità di questo piano, dice all’Adnkronos Salute. “Quando veniva praticata la vaccinazione contro la rosolia fra le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) “La vaccinazionenelle scuole?un”. Parola di Italo Farnetani. “Questo è un sistema per ottenere la massima compliance delle famiglie” e permette di “vaccinare un gran numero di soggetti in un breve tempo possibile”. Il, docente della Libera Università Ludes di Malta, definisce “ottima” l’idea proposta dal commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, che ha prospettato la possibilità di fare l’iniezioneagli studenti nelle scuole come si fece negli anni ’70 contro il vaiolo. E aggiunge di avere anche firmato in passato “una ricerca che dimostra” le potenzialità di questo piano, dice all’Adnkronos Salute. “Quando veniva praticata la vaccinazione contro la rosolia fra le ...

