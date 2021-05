Il Pd vuole la dittatura: Zecchi sotterra Luxuria e legge in tv il nuovo catechismo del ddl Zan (Di martedì 4 maggio 2021) Il Pd ridotto a Fedez e al Ddl Zan. Relegato a ruolo di partito delle celebrities e dell’establishment. A Quarta Repubblica, da Nicola Porro, Zecchi e Rampini sotterrano i dem. E silenziano Fiano. Già, quella di ieri è stata una serata nefasta per il povero Emanuele Fiano, rimasto solo soletto nello studio di Quarta Repubblica – se si eccettuano gli interventi di Vladimir Luxuria, incentrati però esclusivamente sul Ddl Zan – a difendere la bandiera del Partito democratico. Il “caso Fedez”, o meglio, il dramma del Pd in ginocchio dalle celebrities, assesta un duro colpo al partito guidato da Enrico Letta. Ne è convinto, in prima istanza, Federico Rampini, inviato di lungo corso di Repubblica e, soprattutto, giornalista non certo ascrivibile a simpatie sovraniste. Il quale rompe il ghiaccio, e nell’incipit della puntata di ieri sera di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Il Pd ridotto a Fedez e al Ddl Zan. Relegato a ruolo di partito delle celebrities e dell’establishment. A Quarta Repubblica, da Nicola Porro,e Rampinino i dem. E silenziano Fiano. Già, quella di ieri è stata una serata nefasta per il povero Emanuele Fiano, rimasto solo soletto nello studio di Quarta Repubblica – se si eccettuano gli interventi di Vladimir, incentrati però esclusivamente sul Ddl Zan – a difendere la bandiera del Partito democratico. Il “caso Fedez”, o meglio, il dramma del Pd in ginocchio dalle celebrities, assesta un duro colpo al partito guidato da Enrico Letta. Ne è convinto, in prima istanza, Federico Rampini, inviato di lungo corso di Repubblica e, soprattutto, giornalista non certo ascrivibile a simpatie sovraniste. Il quale rompe il ghiaccio, e nell’incipit della puntata di ieri sera di ...

