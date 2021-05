Il Paradiso delle Signore, trama 4 maggio: Marcello sotto pressione (Di martedì 4 maggio 2021) La sorte di Marcello terrà banco al Paradiso delle Signore, come svela la trama di oggi, martedì 4 maggio. Il giovane sarà sicuro che il suo destino ormai sia segnato e si sentirà sempre più sotto pressione a causa della situazione col Mantovano. Il pessimismo circa il suo futuro lo spingerà a non dire nulla a Ludovica tenendo per sé le proprie preoccupazioni. Nel frattempo, l'insolito triangolo composto da Maria, Rocco e Irene subirà una svolta dal momento che la Puglisi, dopo essere venuta a conoscenza del bacio che si sono scambiati la Venere e il siciliano, dopo aver smesso di rivolgere la parola all'amica, alla fine deciderà di affrontarla. Dal canto suo, Rocco si renderà conto di voler riconquistare Maria e chiederà aiuto proprio alla ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 maggio 2021) La sorte diterrà banco al, come svela ladi oggi, martedì 4. Il giovane sarà sicuro che il suo destino ormai sia segnato e si sentirà sempre piùa causa della situazione col Mantovano. Il pessimismo circa il suo futuro lo spingerà a non dire nulla a Ludovica tenendo per sé le proprie preoccupazioni. Nel frattempo, l'insolito triangolo composto da Maria, Rocco e Irene subirà una svolta dal momento che la Puglisi, dopo essere venuta a conoscenza del bacio che si sono scambiati la Venere e il siciliano, dopo aver smesso di rivolgere la parola all'amica, alla fine deciderà di affrontarla. Dal canto suo, Rocco si renderà conto di voler riconquistare Maria e chiederà aiuto proprio alla ...

SWE3TVNER : what i could say, ci metteremmo delle ore, strongest woman e la sua voce è il paradiso mi ha cresciuta letteralment… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore oggi 4 maggio: Marcello ha paura di finire in prigione - #Paradiso #delle #Signore… - zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 5 maggio 2021: puntata 143 - #Anticipazioni #Paradiso #delle - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 10 al 14 maggio 2021. Rocco e Maria finalmente si fidanzano! - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 3 maggio 2021 -