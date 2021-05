Il nuovo piano della sinistra: sorvegliare e punire (Di martedì 4 maggio 2021) Tra le tante cose che son state dette sul ddl Zan ce n’è una che è rimasta taciuta o in ombra. Questa: il disegno di legge è uno dei molteplici casi in cui si manifesta la volontà politica e ideologica di governare la società italiana attraverso il diritto penale totale. Una volta era soprattutto la destra a immaginare di contrastare i reati con l’inasprimento delle pene; ora, invece, questa illusione pan-penalista è passata nelle mani della sinistra che la coniuga, in maniera maldestra e pericolosa, con i diritti civili. Il risultato è una mostruosa mentalità pseudo-giuridica che da un lato trasforma le opinioni e i costumi in reati e dall’altro lato danneggia le stesse vite civili delle persone che intende tutelare. Perché accade? Perché la cultura politica della sinistra tende per sua tradizione a trasformare la ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 maggio 2021) Tra le tante cose che son state dette sul ddl Zan ce n’è una che è rimasta taciuta o in ombra. Questa: il disegno di legge è uno dei molteplici casi in cui si manifesta la volontà politica e ideologica di governare la società italiana attraverso il diritto penale totale. Una volta era soprattutto la destra a immaginare di contrastare i reati con l’inasprimento delle pene; ora, invece, questa illusione pan-penalista è passata nelle maniche la coniuga, in maniera maldestra e pericolosa, con i diritti civili. Il risultato è una mostruosa mentalità pseudo-giuridica che da un lato trasforma le opinioni e i costumi in reati e dall’altro lato danneggia le stesse vite civili delle persone che intende tutelare. Perché accade? Perché la cultura politicatende per sua tradizione a trasformare la ...

DSantanche : Non hanno il coraggio di dirlo apertamente ai cittadini ma vogliono sanare l’insanabile: le #moschee abusive. Dove… - fattoquotidiano : Recovery, alla sanità 20,2 miliardi per cure sul territorio e digitale. Ma il nuovo piano dimezza case della salute… - elenabonetti : Si è riunita oggi la Cabina di Regia Nazionale sulla violenza maschile contro le donne, il percorso che si è deline… - scuolamolise : RT @MIsocialTW: Inizia un nuovo ciclo di incontri, sei in tutto, di #formazione per i #docenti sul Piano Educativo Individualizzato, il PEI… - diorcujoh : ok nuovo piano: le scrivo una lettera minatoria -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo piano Stefano Bollani, la storia della talentuosa figlia Frida La ragazza ha incantato il pubblico suonando e cantando e ora i radar sono puntati su questo nuovo ... Ho unito il suo talento a quello di mio papà e sfrutto, insieme, i loro due strumenti: piano e voce"...

Credito d'imposta 4.0: sì a conto termico e vertical farming ...d'imposta per le imprese che abbiano fatto investimenti per l'innovazione che rientrano nel piano ..." ad avviso di Confagricoltura " è importante perché va nella direzione dello sviluppo di un nuovo ...

L’Europa autorizza per la prima volta un insetto come alimento: è la tarma della farina BRUXELLES. Metti una sera a cena, gli insetti. Da oggi si può, almeno per chi vorrà. L’Unione europea rivoluziona le tavole dei cittadini di tutti gli Stati membri aggiungendo un ingrediente a quelli ...

