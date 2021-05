Il Napoli piange la scomparsa di Emilio Acampora, medico sociale del Napoli di Maradona (Di martedì 4 maggio 2021) Lutto per la scomparsa di Emilio Acampora, medico sociale del Napoli di Maradona, del quale era grande amico personale. Napoli e il Napoli piangono la morte di Emilio Acampora, noto per essere stato medico sociale della squadra negli anni d’oro dello Scudetto oltre che grande amico di Diego Armando Maradona, che a Napoli è Storia. Chi era Emilio Acampora, la carriera del medico sociale del Napoli Acampora per i napoletani è una figura di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Lutto per ladideldi, del quale era grande amico personale.e ilpiangono la morte di, noto per essere statodella squadra negli anni d’oro dello Scudetto oltre che grande amico di Diego Armando, che aè Storia. Chi era, la carriera deldelper i napoletani è una figura di ...

