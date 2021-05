Il mistero di Amazon EU che guadagna 44 miliardi nel 2020, ma non paga la corporate tax (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 44 miliardi di euro di ricavi nel solo 2020, per Amazon EU. Una cifra davvero incredibile, un record, causato soprattutto dal distanziamento sociale e dal lockdown imposto dalla pandemia, che ha fatto incrementare in maniera esponenziale gli acquisti online. Va da sé che il più grande e-commerce del mondo sia stato tra gli OTT delle industrie che, in Europa, hanno scritto nei registri contabili le più alte voci di ricavi. Eppure, Amazon EU non ha pagato nulla in termini di corporate tax, un’imposta diretta imposta da una giurisdizione sul reddito o sul capitale delle società. Questo perché Amazon EU, che ha sede in Lussemburgo, registra contestualmente 1,2 miliardi di perdite, che – tra le altre cose – le permettono di ottenere anche 56 milioni di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 44di euro di ricavi nel solo, perEU. Una cifra davvero incredibile, un record, causato soprattutto dal distanziamento sociale e dal lockdown imposto dalla pandemia, che ha fatto incrementare in maniera esponenziale gli acquisti online. Va da sé che il più grande e-commerce del mondo sia stato tra gli OTT delle industrie che, in Europa, hanno scritto nei registri contabili le più alte voci di ricavi. Eppure,EU non hato nulla in termini ditax, un’imposta diretta imposta da una giurisdizione sul reddito o sul capitale delle società. Questo perchéEU, che ha sede in Lussemburgo, registra contestualmente 1,2di perdite, che – tra le altre cose – le permettono di ottenere anche 56 milioni di ...

