Il lato pericoloso della probabilità (Di martedì 4 maggio 2021) Le probabilità associate a certi eventi, soprattutto quelli pericolosi, tendono comunque a essere piccole, spesso piccolissime. Le cose che in passato ci uccidevano prima del tempo si sono ridotte drasticamente. Nel Regno Unito, la probabilità attuale che un bambino di sette anni venga investito da un'automobile – il classico incubo di un genitore – è minore di quella che un bambino di due anni si strangoli con il cordino di una veneziana, in altre parole è remota. Analogamente, l'impatto di gran parte delle nostre scoperte sulle relazioni causa-effetto del tipo «se fate x, y aumenterà del 30 per cento!» sulla mia e sulla vostra esistenza è minore di quanto si possa immaginare, dal momento che, come abbiamo visto, potrebbe riguardare solo una persona su decine di migliaia. Cifre così piccole, spesso, finiscono per essere ignorate.

Ultime Notizie dalla rete : lato pericoloso Parma retrocesso in Serie B Al quarto d'ora incursione del 'Gallo' che entra in area dal lato corto prova il tiro che Sepe para ... Al 42' il Parma ci prova con la forza della disperazione e riesce a rendersi pericoloso con una ...

