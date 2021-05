Il giudice sportivo non punisce Paratici. Gasperini 5000 euro di multa (Di martedì 4 maggio 2021) Il giudice sportivo non punisce Paratici. Tra la Juventus e il palazzo finisce sempre a tarallucci e vino. Il ds della Juventus, recidivo alle intemperanze nei confronti degli arbitri, era sceso in campo per protestare all’indirizzo del direttore di gara. Pierpaolo Marino, dirigente dei friulani, aveva così commentato, a caldo: “La punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore era a nostro favore. Io sono un veterano del calcio ma ci si aggrappa al recupero mancato del primo tempo per condizionare Chiffi : e poi succede che ti danno un rigore per una punizione che non c’era”. Chiffi, però, non ha ravvisato niente, e con lui gli ispettori federali, quindi nessuna sanzione per Paratici. Ecco tutte le sanzioni del giudice sportivo Una giornata a Gollini, Marlon, ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 maggio 2021) Ilnon. Tra la Juventus e il palazzo finisce sempre a tarallucci e vino. Il ds della Juventus, recidivo alle intemperanze nei confronti degli arbitri, era sceso in campo per protestare all’indirizzo del direttore di gara. Pierpaolo Marino, dirigente dei friulani, aveva così commentato, a caldo: “La punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore era a nostro favore. Io sono un veterano del calcio ma ci si aggrappa al recupero mancato del primo tempo per condizionare Chiffi : e poi succede che ti danno un rigore per una punizione che non c’era”. Chiffi, però, non ha ravvisato niente, e con lui gli ispettori federali, quindi nessuna sanzione per. Ecco tutte le sanzioni delUna giornata a Gollini, Marlon, ...

