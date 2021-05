Il giudice sportivo multa Gasperini ma non Paratici (Di martedì 4 maggio 2021) L’immagine del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che a fine primo tempo arriva in campo per lamentarsi con l’arbitro sulla mancata assegnazione dei minuti di recupero ha fatto il giro del mondo. La scena ha fatto infuriare anche il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino che ha denunciato il momento ai microfoni di Sky nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 maggio 2021) L’immagine del direttoredella Juventus Fabioche a fine primo tempo arriva in campo per lamentarsi con l’arbitro sulla mancata assegnazione dei minuti di recupero ha fatto il giro del mondo. La scena ha fatto infuriare anche il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino che ha denunciato il momento ai microfoni di Sky nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : Nessuna conseguenza per #Paratici dopo #UdineseJuventus. Zero di zero. Nemmeno una riga nel comunicato del Giudice… - chiaraxx16 : RT @capuanogio: Nessuna conseguenza per #Paratici dopo #UdineseJuventus. Zero di zero. Nemmeno una riga nel comunicato del Giudice sportivo… - SLollo82 : RT @NonEvoluto: Il silenzio del giudice sportivo su quanto avvenuto nell'intervallo tra #Udinese e #Juventus, offre il metro di come contin… - ParmaLiveTweet : Giudice Sportivo, Hernani salterà il match contro l'Atalanta. Gollini squalificato per la Dea… - gianlumiranda : Quindi mi state dicendo che #Paratici ha minacciato davanti a milioni di italiani il direttore di gara di… -

Ultime Notizie dalla rete : giudice sportivo Squalifica Paratici, il Giudice Sportivo si è espresso: la decisione Giudice Sportivo Serie A, squalifica o no per Paratici? La decisione ufficiale dopo il 34esimo turno di campionato Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del ...

Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 35giornata La vittoria del Torino sul Parma nel Monday night ha mandato in archivio la 34giornata di Serie A e come di consueto sono arrivate le decisioni del giudice sportivo . Sono nove i giocatori squalificati e dunque costretti a saltare il prossimo turno. Tra questi i due espulsi, Gollini dell'Atalanta e Marlon del Sassuolo. Fermati con un turno di ...

Giudice Sportivo, squalificato Mancini per una giornata. Settima sanzione per Cristante Pagine Romaniste Il Giudice sportivo ne squalifica 9: ecco chi salterà la prossima giornata di campionato Sono nove i giocatori squalificati dal Giudice sportivo e quindi costretti a saltare il prossimo turno Tra questi i due espulsi, Gollini dell’Atalanta e Marlon del Sassuolo. Fermati con un turno di st ...

Paratici, nessuna sanzione dopo Udinese-Juve: l’arbitro non ha segnalato nulla Non c’è nessun accenno a Fabio Paratici nel comunicato del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea: il DS bianconero non ha dunque ricevuto ...

Serie A, squalifica o no per Paratici? La decisione ufficiale dopo il 34esimo turno di campionato Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del ...La vittoria del Torino sul Parma nel Monday night ha mandato in archivio la 34giornata di Serie A e come di consueto sono arrivate le decisioni del. Sono nove i giocatori squalificati e dunque costretti a saltare il prossimo turno. Tra questi i due espulsi, Gollini dell'Atalanta e Marlon del Sassuolo. Fermati con un turno di ...Sono nove i giocatori squalificati dal Giudice sportivo e quindi costretti a saltare il prossimo turno Tra questi i due espulsi, Gollini dell’Atalanta e Marlon del Sassuolo. Fermati con un turno di st ...Non c’è nessun accenno a Fabio Paratici nel comunicato del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea: il DS bianconero non ha dunque ricevuto ...