Il Giro d'Italia ferma la corsa di Milo Infante (Di martedì 4 maggio 2021) Milo Infante - Ore 14 Proprio quando Milo Infante aveva iniziato a fidelizzare pubblico, ritagliandosi spazio nel primo pomeriggio televisivo, il suo Ore 14 è costretto a chiudere i battenti. La trasmissione terminerà questa settimana perché Rai 2 dall'8 maggio sarà la rete del Giro d'Italia, che occuperà tutti i pomeriggi fino a fine mese. Partito lo scorso ottobre in grande difficoltà (gli ascolti si aggiravano attorno al 2% di share, facendosi ampiamente superare da Lo Sportello di Forum su Rete 4 ma anche da Tagadà su La7), Ore 14 – che ha segnato in questa stagione il ritorno nella fascia post prandiale di Rai 2 di un appuntamento informativo – nel corso dei mesi ha lentamente raddoppiato i numeri. Infante ha corretto il tiro, tenendo alta l'attenzione su temi ...

