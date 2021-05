Il giallo di dj Da Frikkyo, morto accoltellato in Francia: si indaga per omicidio (Di martedì 4 maggio 2021) Una coltellata che si è rivelata fatale. Al fianco. Così è morto dj Da Frikkyo, a Saint-Michel-de-Castelnau, nel sud ovest della Francia. Davide Masitti, questo il suo vero nome, aveva 49 anni ed era originario di Modena. Un omicidio, per il quale sta indagando la polizia, ancora tutto da chiarire. Al momento la principale sospettata è la compagna. Dj Da Frikkyo si era trasferito in Francia insieme alla famiglia. Con la sua compagna aveva avuto due figli, di nove e tre anni. Ad ucciderlo un fendente al fianco. Masitti è stato soccorso nella sua abitazione lo scorso martedì sera, intorno alle 23.30. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, le forze dell’ordine stanno indagando per omicidio. Il 49enne è stato tra i fondatori del ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Una coltellata che si è rivelata fatale. Al fianco. Così èdj Da, a Saint-Michel-de-Castelnau, nel sud ovest della. Davide Masitti, questo il suo vero nome, aveva 49 anni ed era originario di Modena. Un, per il quale stando la polizia, ancora tutto da chiarire. Al momento la principale sospettata è la compagna. Dj Dasi era trasferito ininsieme alla famiglia. Con la sua compagna aveva avuto due figli, di nove e tre anni. Ad ucciderlo un fendente al fianco. Masitti è stato soccorso nella sua abitazione lo scorso martedì sera, intorno alle 23.30. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, le forze dell’ordine stannondo per. Il 49enne è stato tra i fondatori del ...

